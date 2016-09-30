Программирование на сайте

На сайте жадан.укр

1) Всплывающее поп-ап окно подключить к автоматической серии рассылок

2) То же к форме в левой колонке сайта

3) То же в форме в футере сайта

4) Календарь на сайте обновить.

5) установить на сайте виджет группы ВК.

6) Нарисовать меню - 2 ряда кнопок и подключить к готовым страницам.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1) 50% предоплата тем, у кого есть отзывы на сайте. Если у Вас нет отзывов - оплата по выполнении.

2) Работа делается Вами оперативно, а не через неделю-две.

3) Вы на связи и отвечаете на все возникающие вопросы.

4) Цена окончательная - 15$