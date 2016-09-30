Программирование на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки154 просмотра
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На сайте жадан.укр

1) Всплывающее поп-ап окно подключить к автоматической серии рассылок

2) То же к форме в левой колонке сайта

3) То же в форме в футере сайта

4) Календарь на сайте обновить.

5) установить на сайте виджет группы ВК.

6) Нарисовать меню - 2 ряда кнопок и подключить к готовым страницам.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1) 50% предоплата тем, у кого есть отзывы на сайте. Если у Вас нет отзывов - оплата по выполнении.

2) Работа делается Вами оперативно, а не через неделю-две.

3) Вы на связи и отвечаете на все возникающие вопросы.

4) Цена окончательная - 15$

7 лет назад
s2n
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$15
2 дня
Андрей делал работу скурпулезно, упорно искал решение проблем на сайте. Я довольна общением - всегда на связи и общается приятно. Все задания выполнил. Видно было, что некоторые моменты он решает впервые, но справился достойно и успешно. Рекомендую как надежного работника.
Хочу поблагодарить Татьяну за предоставленную работу, очень было приятно работать, легко общаться, всегда на связи, что очень удобно есле что то нужно уточтинь, оплата в срок, отдельное спасибо за бонус) вообщем остались только самые положительные впечетления от сотрудничества с этим заказчком. Рекомендую!
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