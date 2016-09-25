Node.JS developer

Компания Sellios - облачная платформа для интернет магазинов ищет Node.JS разработчика. В разработке нашей инновационной изоморфной платформы мы используем CoffeeScript и Node.JS. Если вас интересуют передовые технологии в области разработки программного обеспечения и вы готовы с головой окунуться в разработку уникального продукта - присоединяйтесь к нашей команде! :)

Требования:

Опыт работы с Node.JS/Express от 1 года, знание основных сущностей (EventEmitter, File System, Path, Promise, etc)

JavaScript

CoffeeScript или желание его освоить.

Понимание и применение ООП, знание основных паттернов проектирования

Понимание принципов асинхронного программирования

PostgreSQL - на уровне составить запрос/изменить таблицу

HTML5/СSS3/LESS

Опыт клиентского программирования на JavaScript, опыт работы с jQuery

Grunt, GIT умение пользоваться консолью

Самодисциплина

Опыт работы с библиотеками: Sequelize, Q, Backbone, Underscore

Twitter Bootstrap

Jade

Redis

unit test: mocha