Node.JS developer

Добрый день! В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru 3. ...
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Компания Sellios - облачная платформа для интернет магазинов ищет Node.JS разработчика. В разработке нашей инновационной изоморфной платформы мы используем CoffeeScript и Node.JS. Если вас интересуют передовые технологии в области разработки программного обеспечения и вы готовы с головой окунуться в разработку уникального продукта - присоединяйтесь к нашей команде! :)
Требования:
- Опыт работы с Node.JS/Express от 1 года, знание основных сущностей (EventEmitter, File System, Path, Promise, etc)
- JavaScript
- CoffeeScript или желание его освоить.
- Понимание и применение ООП, знание основных паттернов проектирования
- Понимание принципов асинхронного программирования
- PostgreSQL - на уровне составить запрос/изменить таблицу
- HTML5/СSS3/LESS
- Опыт клиентского программирования на JavaScript, опыт работы с jQuery
- Grunt, GIT умение пользоваться консолью
- Самодисциплина
- Опыт работы с библиотеками: Sequelize, Q, Backbone, Underscore
- Twitter Bootstrap
- Jade
- Redis
- unit test: mocha
- Full time. Удаленно.
- Испытательный срок 1 месяц
- Возможность стать участником опционной программы (доля в бизнесе)
- ЗП 65000-85000 руб.
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