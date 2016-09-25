Node.JS developer

$1300
Веб-программированиеЗакрытнет заявок159 просмотров
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Компания Sellios - облачная платформа для интернет магазинов ищет Node.JS разработчика.  В разработке нашей инновационной изоморфной платформы мы используем CoffeeScript и Node.JS. Если вас интересуют передовые технологии в области разработки программного обеспечения и вы готовы с головой окунуться в разработку уникального продукта - присоединяйтесь к нашей команде! :)

Требования:

  • Опыт работы с Node.JS/Express от 1 года, знание основных сущностей (EventEmitter, File System, Path, Promise, etc)
  • JavaScript
  • CoffeeScript или желание его освоить.
  • Понимание и применение ООП, знание основных паттернов проектирования
  • Понимание принципов асинхронного программирования
  • PostgreSQL - на уровне составить запрос/изменить таблицу
  • HTML5/СSS3/LESS
  • Опыт клиентского программирования на JavaScript, опыт работы с jQuery
  • Grunt, GIT умение пользоваться консолью
  • Самодисциплина
Плюсом будет:

  • Опыт работы с библиотеками: Sequelize, Q, Backbone, Underscore
  • Twitter Bootstrap
  • Jade
  • Redis
  • unit test: mocha
Условия:

  • Full time. Удаленно.
  • Испытательный срок 1 месяц
  • Возможность стать участником опционной программы (доля в бизнесе)
  • ЗП 65000-85000 руб.
7 лет назад
kirill-zhirnov
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад