Дорработка движка системы под конкретный заказ

Собственно есть каталог товаров разработанный на WP. Нужно сделать аналог и скопировать 1 в 1 - 9 карточек товаров:

http://pro.tion.ru/catalog_all/tion_ext/

http://pro.tion.ru/catalog_all/tion_ext-e/

http://pro.tion.ru/catalog_all/clever/

http://pro.tion.ru/catalog_all/breather/

http://pro.tion.ru/catalog_all/pritokinfo/

http://pro.tion.ru/catalog_all/canal/

http://pro.tion.ru/catalog_all/lam/

http://pro.tion.ru/catalog_all/supply/

http://pro.tion.ru/catalog_all/auto/

Дизайн и адаптивная верстка есть. Тобиш от вас дорработка движка ( создание доп полей ) что бы можно было каждый блок - экран редактировать в админ панеле без знания HTML, и натяжка готовой верстки на этот движок. В итоге должна получится точная копия 9 карточек товаров, ссылки на которые указал выше, только с нашим дизайном ( версткой ). И возможность в дальнейшем редактировать текущие / создавать новые карточки товаров.