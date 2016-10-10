Исправить мелкие баги, сделать качественный фильтр.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки141 просмотр
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Мой сайт. www.topvoltage.ru

движок phpshop

на сайте есть каталог продукции

1. нужно сделать по умолчанию вид товарных карточек когда открываешь любой каталог продукции к примеру http://www.topvoltage.ru/shop/CID_191_.html не иконками а списком, в данный момент по умолчанию стоит иконками, а кнопка списком не работает, данная прога уже есть в системе, просто она слетела и ее надо исправить.

2. есть фильтры которые установлены на выборочных категориях товара, нужно сделать так что бы эти фильтры корректно работали, т.е. не весь список фильтра показывал а только то, что есть у этого раздела, посмотреть можно ту же самую ссылку

http://www.topvoltage.ru/shop/CID_191_.html 

7 лет назад
suvorovve
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
DeivyBrots
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Денис, все сделал качественно и в срок, спасибо за оперативность, советую данного исполнителя, хотя на сайте не так много времени. Денис, еще раз спасибо!
Хороший заказчик. Четкое тз, быстрая оплата. Рекомедную.