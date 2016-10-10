Исправить мелкие баги, сделать качественный фильтр.

Мой сайт. www.topvoltage.ru

движок phpshop

на сайте есть каталог продукции

1. нужно сделать по умолчанию вид товарных карточек когда открываешь любой каталог продукции к примеру http://www.topvoltage.ru/shop/CID_191_.html не иконками а списком, в данный момент по умолчанию стоит иконками, а кнопка списком не работает, данная прога уже есть в системе, просто она слетела и ее надо исправить.

2. есть фильтры которые установлены на выборочных категориях товара, нужно сделать так что бы эти фильтры корректно работали, т.е. не весь список фильтра показывал а только то, что есть у этого раздела, посмотреть можно ту же самую ссылку

http://www.topvoltage.ru/shop/CID_191_.html