Доработки по сайту

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Задачи по сайту aforsage ru:1) Смотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=iuVncLUNlk8 Задачи:1) В блоге сделать рубрикатор(новости, продажа авто, объявления, подбор авто)2) Контент сделать вида плиткой3) Интеграция сайта с автореспондером (не смартреспондер, смартреспондер закрывается) https://www.youtube.com/watch?v=x4vqX3BhBFkРезультат: блог в виде плитки, можно рубриковать, все формы отправляют на другой автореспондер

7 лет назад
dir7733
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад