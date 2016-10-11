Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов ([url=http://webrega.ru/catalog][u]http://webrega.ru/catalog[/u][/url]) и статей ([url=http://webrega.ru/art_catalog][u]http://webrega.ru/art_catalog[/u][/url]) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово находили сайты с этими ...
Дизайн и кодинг карточки товара на bootstrap + SEO оптимизация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть выгрузка товаров в формате CSV:
http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=csv
или в формате XML:
http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=xml
Используйте какая удобнее.
1 Написать скрипт загрузки и обновления товаров в БД mysql все пихать в 1 таблицу pudra
1.1 сделать create_table.sql чтобы создать базу в ручную.
2 используя bootstrap сделать карточку товара используя данные из таблицы выше.
2.2 карточка должна быть нечто подобное как на картинке в аттаче, как лучше разместить надписи и каким шрифтом решать вам, т.е вы должны сделать дизайн этой карточки чтобы она выглядела очень привлекательно, думаю в розовых тонах как тут http://pudra.ru
2.3 карточка должна размещаться на 1 экране без скроллов, если девайс будет маленьким
2.4 внизу будет размещено 3-6 мелких карточек случайных товаров из базы (если внизу будут вмещаться плохо можно в столбик справа)
2.5 Страница должна быть максимально оптимизирована под поисковики Yandex и google, используйте все фичи которые вы знаете типа тегов meta, product оформления заголовков, выделение жирным, ключевым словом является название продукта. "тошнотность" не более 6% в большинстве карточек, если не выйдет пишите обсудим что делать.
2.6 если у вас будут рекомендации как сделать лучше для поисковика и пользователя пишите, прислушаюсь к вашему мнению!
2,7 прописать alt и title для изображений.
2.8 использовать все возможных микроразметок и схем, например http://schema.org/ и все что вы знаете)
3 ссылки должны быт также красивые для пользователя и поисковиков.
4 подгрузка данных должна осуществляться исходя из ссылки, например
domain.com/Classic-Gloss-Toxic-Цвет-Toxic-21342.html 21342 это id продукта в базе, по нему и будет сделана выборка из базы и сформирована карточка товара. Или например http://domain.com/brend/product-id.html
url должен быть выглядеть красиво для поисковика и пользователя, как сделать правильно все на ваше усмотрение, вы специалист SEO. используйте mod_rewrite чтобы было удобнее формировать url
5 сделать карту сайта,
5.5 написать скрипт который будет запускаться по крону и добавлять X новых продуктов в карту сайта и они также начнут отображаться в мелких карточках. Т.е. в начале будет 100 товаров например и только они будут отображаться на сайте, каждый день будет добавляться еще например по 100 товаров и сколько я укажу. В начале скрипта должно быть 2 параметра, 1 количество 2 случайный разброс, например $COUNT = 100; $DELTA = 10; это значит после запуска будет добавлено от 90 до 110 товаров в sitemap. Sitemap думаю сразу сделать несколько и добавлять товары сразу в 3 файла чтобы не получилось превышение лимитов.
5.6. если знаете как сообщить о изменении sitemap поисковикам в автоматическом режиме, сделайте.
6 главная страница должна содержать просто каталог брендов при нажатии на любой из них переходим к случайному товару этого бренда
6.1 информация на странице должна быть интернет магазин косметики по лучшим ценам известных брендов и список
7 Создать правильный robots.txt
Все вопросы в личку.
После того как я приму работу мне выдать архив всех скриптов которые должны содержать все необходимое включая bootstrap чтобы я развернул это на любом хостинге и все заработало без танцев с бубном) если какие модули нужно будет доставить опишите. запускаться будет на debian php5 apache mysql
Все настройки вынести в отдельный файл, и сделать комментарии если по названию не понятно что это.
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