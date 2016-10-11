Дизайн и кодинг карточки товара на bootstrap + SEO оптимизация

Есть выгрузка товаров в формате CSV:

http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=csv

или в формате XML:

http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=xml

Используйте какая удобнее.

1 Написать скрипт загрузки и обновления товаров в БД mysql все пихать в 1 таблицу pudra

1.1 сделать create_table.sql чтобы создать базу в ручную.

2 используя bootstrap сделать карточку товара используя данные из таблицы выше.

2.2 карточка должна быть нечто подобное как на картинке в аттаче, как лучше разместить надписи и каким шрифтом решать вам, т.е вы должны сделать дизайн этой карточки чтобы она выглядела очень привлекательно, думаю в розовых тонах как тут http://pudra.ru

2.3 карточка должна размещаться на 1 экране без скроллов, если девайс будет маленьким

2.4 внизу будет размещено 3-6 мелких карточек случайных товаров из базы (если внизу будут вмещаться плохо можно в столбик справа)

2.5 Страница должна быть максимально оптимизирована под поисковики Yandex и google, используйте все фичи которые вы знаете типа тегов meta, product оформления заголовков, выделение жирным, ключевым словом является название продукта. "тошнотность" не более 6% в большинстве карточек, если не выйдет пишите обсудим что делать.

2.6 если у вас будут рекомендации как сделать лучше для поисковика и пользователя пишите, прислушаюсь к вашему мнению!

2,7 прописать alt и title для изображений.

2.8 использовать все возможных микроразметок и схем, например http://schema.org/ и все что вы знаете)

3 ссылки должны быт также красивые для пользователя и поисковиков.

4 подгрузка данных должна осуществляться исходя из ссылки, например

domain.com/Classic-Gloss-Toxic-Цвет-Toxic-21342.html 21342 это id продукта в базе, по нему и будет сделана выборка из базы и сформирована карточка товара. Или например http://domain.com/brend/product-id.html

url должен быть выглядеть красиво для поисковика и пользователя, как сделать правильно все на ваше усмотрение, вы специалист SEO. используйте mod_rewrite чтобы было удобнее формировать url

5 сделать карту сайта,

5.5 написать скрипт который будет запускаться по крону и добавлять X новых продуктов в карту сайта и они также начнут отображаться в мелких карточках. Т.е. в начале будет 100 товаров например и только они будут отображаться на сайте, каждый день будет добавляться еще например по 100 товаров и сколько я укажу. В начале скрипта должно быть 2 параметра, 1 количество 2 случайный разброс, например $COUNT = 100; $DELTA = 10; это значит после запуска будет добавлено от 90 до 110 товаров в sitemap. Sitemap думаю сразу сделать несколько и добавлять товары сразу в 3 файла чтобы не получилось превышение лимитов.

5.6. если знаете как сообщить о изменении sitemap поисковикам в автоматическом режиме, сделайте.

6 главная страница должна содержать просто каталог брендов при нажатии на любой из них переходим к случайному товару этого бренда

6.1 информация на странице должна быть интернет магазин косметики по лучшим ценам известных брендов и список

7 Создать правильный robots.txt

Все вопросы в личку.

После того как я приму работу мне выдать архив всех скриптов которые должны содержать все необходимое включая bootstrap чтобы я развернул это на любом хостинге и все заработало без танцев с бубном) если какие модули нужно будет доставить опишите. запускаться будет на debian php5 apache mysql

Все настройки вынести в отдельный файл, и сделать комментарии если по названию не понятно что это.