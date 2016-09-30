Доработка сайта - Мета теги для страниц

Нужно доработать сайт

что нужно:

1.В каталоге сайтов ( http://webrega.ru/catalog ) и статей ( http://webrega.ru/art_catalog ) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово находили сайты с этими ключевыми словами

2.При выводе страницы с сайтом или статьей чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас

Пример страницы http://webrega.ru/catalog/view/308#1

Регистрация в каталогах — Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево

А нужно

Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево

3.Нужно чтоб при добавлении сайта или статьи эти сайты и статьи добавлялись автоматом в мои аккаунты твитер фейсбук в контакте

4. http://webrega.ru/articles добавить возможность добаление ключевых слов также активных и все тоже что во втором случаи чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас

5.На всех других страницах которые есть на сайте нужно сделать чтоб название и описание бралось с добавленного материала а не так как сейчас