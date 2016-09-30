Доработка сайта - Мета теги для страниц

Необходимо доработать сайт-каталог до интернет магазина ЦМС - OPENCART ТЗ на доработку во вложении
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Нужно доработать сайт
что нужно:
1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово находили сайты с этими ключевыми словами
2.При выводе страницы с сайтом или статьей чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас
Пример страницы http://webrega.ru/catalog/view/308#1
Регистрация в каталогах — Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево
А нужно
Магазин лаков: гелевые лаки купить и все для ногтей дёшево
3.Нужно чтоб при добавлении сайта или статьи эти сайты и статьи добавлялись автоматом в мои аккаунты твитер фейсбук в контакте
4.http://webrega.ru/articles добавить возможность добаление ключевых слов также активных и все тоже что во втором случаи чтоб прописывалось название описание и ключевые слова данного сайта или статьи, а не так как сейчас
5.На всех других страницах которые есть на сайте нужно сделать чтоб название и описание бралось с добавленного материала а не так как сейчас
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