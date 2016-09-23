Создать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сайт на Wordpress, есть тема Jupiter и макет главной страницы (в Sketch).  

В отзыве напишите "мега+", так же жду приблизительных цен и сроки. так же пишем скайпы .

Просьба , кто просит предоплату , не писать !

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вынести цену доставки в карточку товара Shop-Script

    Интернет магазин  [url=http://www.tdpresto.ru]www.tdpresto.ru[/url] Платформа [url=http://feedproxy.google.com/%7Er/webasystcom/ru/%7E3/CcXD7ZVr0yc/]Shop-Script[/url]   В корзине интернет магазина есть модуль Транспортная компания. Рисунок в прикрепленном файле: После заполнения города и области он рассчитывает доставку выбранного товара В этот город через несколько транспортных компаний. Нужно чтобы  при заходе на карточку любого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настройка сценариев регистрации, авторизации и сброса паролей

    Word Press 1)Необходимо настроить сценарии регистрации, авторизации и сброса паролей для кастомных форм. Формы сверстаны. Адреса форм находятся в прикрепленном ТЗ. 2)Добавить новые роли пользователей и добавить новые кастомные поля в профиль. Это краткий перечень. Более подробный в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать кликабельным ID заявки в CRM

    Есть самописная CRM  При вводе новой заявки, при наличии дубля, система пишет, что есть похожая заявка с указанием ID и параметров "схожести"  Нужно сделать ID в виде гиперссылки joxi.ru/823zvM9f6Rjpjm  При клике на эту гиперссылку, выводить модальное окно с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Web-программист

    Необходим программист для создания сайтов и лендинговых страниц, поддержки имеющихся сайтов. Требования: умение работать с Битрикс, Joomla, WordPress, самописными сайтами. Есть несколько проектов. О них в личку. Пишите, с примерами работ.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка/доработка сайта

    Создан сайт alta-sro.ru. Необходимо 1) включить режим мультисайта на поддоменах 2) Создать сайты на поддоменах под разные города (города мы определим) Хостинг у нас fastvps создать можно сколько угодно баз данных Необходимо включить мультисайт у вордпресса

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройить VDS под хостинг

    Здравствуйте! Необходимо настроить VDS под хостинг для клиентов. Установить панель BILLmanager и настроить. Главная задача, чтобы я мог создавать аккаунты под клиенты, выделять им место на сервере, FTP, MySQL, а клиент мог оплачивать непосредственно в панели биллинга.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипты JS

    $8

    На готовую сверстанную страницу повесить функционал (функции на JS). ТЗ в личку, оставляйте заявки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад