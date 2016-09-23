Рубрикатор фирм на карте

Сайт на джумле + виртумарт В странице товара на вкладке Под заказ сделать, чтобы при нажатии картинки открывались в полном размере. Либо сделать для них zoom при наведении мышкой на картинку. http://art-buro.com.ua/index.php/online-store/chairs/chair-personal/elegance-lb-detail
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать рубрикатор фирм(пункты продаж) на карте. С фильтром по странам регионам и городам.
Изначально на карте представлены все конечные пунты продаж с маркером синего цвета
1. При нажатии на страну в фильтре, карта увеличивается на страну и все маркеры внутри страны меняются с синего цвета на оранжевый, а все остальные маркеры остаются синего цвета.
2. При нажатии на конкретный регион, а потом на город то маркеры точно так же меняют цвет, а карту увеличивается на район или город.
3. Карта может быть или гугл или яндекс (не принципиально)
4. при нажатии на конкретный город, внизу появляются *инфоблоки
5. При нажатии на *ссылку внутри *инфоблока открывается *карточка компании
6. CMS Joomla версия 3.6.
7. Можно написать расширение с нуля или допилить ZOO, Hotmaps итп.
8. Адаптивность
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