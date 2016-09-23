Рубрикатор фирм на карте

Требуется сделать рубрикатор фирм(пункты продаж) на карте. С фильтром по странам регионам и городам.

Изначально на карте представлены все конечные пунты продаж с маркером синего цвета

1. При нажатии на страну в фильтре, карта увеличивается на страну и все маркеры внутри страны меняются с синего цвета на оранжевый, а все остальные маркеры остаются синего цвета.

2. При нажатии на конкретный регион, а потом на город то маркеры точно так же меняют цвет, а карту увеличивается на район или город.

3. Карта может быть или гугл или яндекс (не принципиально)

4. при нажатии на конкретный город, внизу появляются *инфоблоки

5. При нажатии на *ссылку внутри *инфоблока открывается *карточка компании

6. CMS Joomla версия 3.6.

7. Можно написать расширение с нуля или допилить ZOO, Hotmaps итп.

8. Адаптивность