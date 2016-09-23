Рубрикатор фирм на карте

$200
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Требуется сделать рубрикатор фирм(пункты продаж) на карте. С фильтром по странам регионам и городам. 

Изначально на карте представлены все конечные пунты продаж с маркером синего цвета 

1. При нажатии на страну в фильтре,  карта увеличивается на страну и все маркеры внутри страны меняются с синего цвета на оранжевый, а все остальные маркеры остаются синего цвета. 

2. При нажатии на конкретный регион, а потом на город то маркеры точно так же меняют цвет, а карту увеличивается на район или город. 

3. Карта может быть или гугл или яндекс (не принципиально) 

4. при нажатии на конкретный город, внизу появляются *инфоблоки  

5. При нажатии на *ссылку внутри *инфоблока открывается *карточка компании 

6. CMS Joomla версия 3.6. 

7. Можно написать расширение с нуля или допилить ZOO, Hotmaps итп. 

8. Адаптивность

7 лет назад
vitalyx
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад