Доработать сайт на php

Добрый день, Необходим специалист по php фреймворку Laravel, для доработки доски авто объявлений. Опыт работы с фреймворков Laravel мин 1 год Желательно иметь законченные работы на этом фреймворке в портфолио. Подробности при личном общении. Жду ваших предложений сюда. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Требуется доработать сайт zhkmoskovskii.ru/
Возможна работа по задачам. Исполнителя ищем на долгосрочное сотрудничество, можем подписать договор долгосрочного сотрудничества.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1nom36nr1pWUps093iS0VjKsiER8Jng34xJ8O6eiJQAM/edit?usp=sharing
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазин на вордпрессе. Стоит плагин джишоп Сейчас у нас подключена оплата через робокассу. Хотим поменять на comepay(https://money.comepay.ru/), но плагин у них есть только под обычный вордпресс. Нужно либо изменить плагин робокассы(он тоже самодельный), либо сделать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Надо в веб версию телеграма от Жукова (webogram) на гитхабе (https://github.com/zhukov/webogram) добавить в левый блок-меню с контактами функцию сортировки по вкладкам (tabs), так сказать фильтры:-общие -диалог -группы -каналы -боты (как в plus messenger android).Проект на ...Завершен7 лет назад
- $5
Требуется код зависимых селектов (3 поля). Используемый сейчас работающий код для 2 полей во вложении - при выборе/изменении значения первого поля - во втором показываются только относящиеся к нему (value первого поля подставляется как соотв. ...Завершен7 лет назад
Есть csv файл+фото. Требуется в instantmaps2 для instantcms2 сделать импорт объектов. Цена?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать сервис по проверке штрафов и пропусков на МКАД, ТТК, СК как на сайте http://m-propusk.ru/proverka-nalichie-propuska/ http://m-propusk.ru/proverka-na-shtrafy/ и внедрить эти сервисы на сайт http://propusk-pro.ru/Завершен7 лет назад
Нужно сделать сайт на подобие этого: http://www.arbat29.ru/index.html Тоже для рекламной компании, но количество услуг (соответственно и страниц меньше). Вот перечень: печать на баннере, пленке, бумаге, сетке и так далее с наружным и интерьерным качеством, изготовление вывесок, табличек, брэндирование автомобилей, оформление мест продаж, изготовление ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Кнопка "Заказать" не реагирует на нажатие. При нажатии на кнопку скрипт должен отправлять письмо с подтверждением о регистрации и производиться запись в БД. Адрес сайта www.vdohnovenienn.ru/hall/ Скрипт спешно дорабатывался и могу быть ошибки. Код рабочий. Надо сделать: -убрать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Мне нужен сайт, по структуре очень похожий на[url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpyrosalut.ru%2F]http://pyrosalut.ru/[/url] . Шаблонник или индивидуальное изготовление, главное чтобы не был узким и понятная админка. Сайт будет то же по салютам. Стоимость составит 3500 рублей Что надо выполнить в процессе работы: *Чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть свой лендинг на Платформа ЛП Задача: Сделать точную его копию и перенести на хостинг [b]Дополнительно [/b]- цена вопроса админки (несложной, по сути - замена фоток и добавление товарных позиций) сам сайт лежит тут: http://not4sale.plp7.ru/Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад