Разработать сервис по проверке штрафов и пропусков

Веб-программированиеЗавершен4 заявки150 просмотров
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Нужно разработать сервис по проверке штрафов и пропусков на МКАД, ТТК, СК как на сайте http://m-propusk.ru/proverka-nalichie-propuska/ http://m-propusk.ru/proverka-na-shtrafy/ и внедрить эти сервисы на сайт http://propusk-pro.ru/

7 лет назад
jenya0042
Евгений 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничеством с Романом остался очень доволен. Все было сделано быстро и за разумную плату ) Постоянно находился на связи Вносил все необходимые коррективы до тех пор пока не довели проект до идеала...
Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная постоплата. Однозначно рекомендую!
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