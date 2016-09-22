1с битрикс, доработки по сайтам

$80
Веб-программированиеЗакрытнет заявок150 просмотров
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1 часть 

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ: 

Посмотреть видео и текста yadi.sk/d/ULA10PApvAEsZ 

Коротко: Необходимо внести правки по сайту до конечного результата. Часть работы не принимается. Готовы платить только за полностью выполненную работу. Если Вы сделали не полностью. Деньги за часть работы оплачиваться не будет. 

Откликайтесь только в том случае, если 100% уверены, что сможете реализовать все задание. 

Не подойдет, если вы будете делать, а потом откажитесь от задания. У нас жесткие сроки. Нужна 300% ответственность. 

2 ЧАСТЬ 

svet- luks. ru 

Cms – 1с 

ТЗ тут yadi.sk/d/j7DHP3tjvAW28 

Мы подробно составили ТЗ, поэтому просьба подробно изучить. 

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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