1с битрикс, доработки по сайтам

Имя сайта www.replaywheel.ru Задача: создать сайта на phalcon framework, полностью копирующий функционал существующего сайта на Symfony. Улучшить работоспособность существующих модулей и частей сайта. Сайт должен повторить функционал существующего сайта www.replaywheel.ru, который описан в "Создание сайта Replaywheel на phalconТЗ" и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 часть
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЗ:
Посмотреть видео и текста yadi.sk/d/ULA10PApvAEsZ
Коротко: Необходимо внести правки по сайту до конечного результата. Часть работы не принимается. Готовы платить только за полностью выполненную работу. Если Вы сделали не полностью. Деньги за часть работы оплачиваться не будет.
Откликайтесь только в том случае, если 100% уверены, что сможете реализовать все задание.
Не подойдет, если вы будете делать, а потом откажитесь от задания. У нас жесткие сроки. Нужна 300% ответственность.
2 ЧАСТЬ
svet- luks. ru
Cms – 1с
ТЗ тут yadi.sk/d/j7DHP3tjvAW28
Мы подробно составили ТЗ, поэтому просьба подробно изучить.
- Похожие заказы
- $180Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $17
Настроить автоматическое обновление прайс листов на HotLine из интернет магазина на базе Битрикс 24Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3 Демо товар здесь [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema[/u] Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки) 1. убрать рамку вокруг сопутствующих 2. размеры фото 3. ...Завершен7 лет назад
Установлен модуль product series 1.6. Нужно сделать вывод товаров во вкладке в карточке с возможность добавления в корзину и переходом в товар при нажатии. Количество товаров не ограничено. Перелистывание влево-вправоЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуются доработки сайта на YII2. Сайт по адресу http://prntscr.com/cl1yhx Пример доработок: Необходимо допилить функционал обратной связи при заказе товаров. Как сейчас выглядит заказ клиента по почте админа [url=http://prntscr.com/ck6c28]http://prntscr.com/ck6c28[/url] Нужно: 1. Чтобы отображались все заказанные товары и выбранная комплектация - построчно 2. Для ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется скрипт сайта (демо в ТЗ) для сообщества фотографов, созданный на Laravel 5 + Bootstrap. Необходимо адаптировать его под сайт с "обоями для рабочего стола", изменить, удалить и расширить определенный функционал, прикрутить работу с Вконтакте, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе Используется PHP + Smarty + MySQL Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей В дальнейшем поддержка и развитие Нужно уметь прикрутить или написать - поиск по сайту - регистрация / ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется написать личный кабинет для будущего сайта. В CMS я подобного функционала не встречал (может убедите в обратном), поэтому наверное придется писать с нуля. На чем писать – решать Вам. Попрошу лишь взглянуть на описание ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо скопировать весь перечень заболеваний [url=https://denascorp.ru/?t=med]https://denascorp.ru/?t=med[/url] на сайт http://denas-russia.ru/ (на движке PrestaShop, реализован мультисайт) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню). Условия следующие: - внешних ссылок быть не должно; - все картинки в тексте ...Завершен7 лет назад