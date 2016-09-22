Вывод товаров одной серии во вкладке в карточке товара

Есть готовая верстка и небольшая CRM на несложном самописе Используется PHP + Smarty + MySQL Нужно прикрутить верстку к движку и дописать несколько модулей В дальнейшем поддержка и развитие Нужно уметь прикрутить или написать - поиск по сайту - регистрация / ...