Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3

Веб-программированиеЗавершен5 заявок239 просмотров
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Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3  

Демо товар здесь http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema

Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)  

1. убрать рамку вокруг сопутствующих  

2. размеры фото  

3. на одной строке 5 фото  

4. отображение цены и названия как в недавно просмотренных  

5. настройка фото в сопутствующих так чтобы, не зависимо от загружаемой формы фото, размер отображения не вытягивался. Должно быть авто обрезание, а не вытягивание или расширение. Пример модуль "Недавно просмотренные".  

6. название модуля  

Скриншот во вложении.  

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Virtuemart
7 лет назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Андрей грамотный специалист, выполнил работу быстро и качественно, причем с моим заданием прошлый программист не справился. Спасибо, буду обращаться в дальнейшем.
Отличный заказчик, четкая и ясная задача, и своевременная оплата. Рекомендую!
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