Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3

Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3

Демо товар здесь http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema

Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)

1. убрать рамку вокруг сопутствующих

2. размеры фото

3. на одной строке 5 фото

4. отображение цены и названия как в недавно просмотренных

5. настройка фото в сопутствующих так чтобы, не зависимо от загружаемой формы фото, размер отображения не вытягивался. Должно быть авто обрезание, а не вытягивание или расширение. Пример модуль "Недавно просмотренные".

6. название модуля

Скриншот во вложении.

ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СРАЗУ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ