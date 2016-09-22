Сайт http://www.yugpatent.ru/ CMS joomla 1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем) 2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому) 3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для создания партнерской программы
!Самое главное! Если у вас нет опыта в создании партнерских сетей или нет понимания что такое CPA, даже не оставляйте заявку. П.С. со студиями не работаю по религиозным причинам :D
Нужно реализовать скрипт партнерской программы в которой есть 3 типа лидов: установка софта - фикс прайс за установку, установка софта с последующим отслеживанием продажи установленного софта, оплата за клик, долгосрочные начисления
Разделение прав:
-Администратор
-Модератор
-Пользователь
Модули:
1. Статистика
-по месяца, по дням, часам
-странам
-источникам
2. Платежи и выплаты
3. Управление пользователями
4. Синхронизация xml из различных источников.
Пожалуй это самый ключевой пункт ради чего всё затевается
Объясню как он должен работать в итоге.
Я захожу в админку в раздел XML синхронизация. Нажимаю "Добавить новый источник статистики"
Указываю название Xml1
По какому типу работают начисления для данного источника трафика ( исходя из разных типов начислений будут и разные типы статистики отображаемые пользователю)
Например, выбираем Pay per sale whith install - это значит сначала будут установки софта и далее пойдут продажи
Значит в таблице статистики у нас будут такие строки:
Так они называются в нашей базе
Нам нужно синхронизировать их с внешними xml которые будут парситься в нашу админку
в итоге мы указываем урл откуда парсить xml http://site.com/xml.php?sub=&d1=&d2=
в subid у нас автоматически подставляется айди пользователя.
Ниже табличка
=
=
=
=
далее указываем с какой периодичностью обновляется статистика по данному xml и к какой тайм зоне принадлежит чтобы статистику не расколбашевало по тайм зонам
Сохраняем данные
Затем создавая пользователя мы выбираем к какому типу монетизации его привязать - выбираем Pay per sale whith install и выбираем из списка 1 или несколько xml для данного типа монетизации
Это основной момент над которым нужно будет потрудиться реализация схем парсинга через xml.
Работа временная! Никакой постоянной работы! Долой постоянную работу!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже складывается и лицензия на Битрикс приобретена. Примерно понятно, что это будет не [url=http://8i1f0e.axshare.com/#g=1&p=главная]самый простой сайт, п( по ссылке - прототип)[/url] Судя по всему, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Предварительное Т.З. Доска объявлений Уважаемые специалисты и разработчики сайтов, большая просьба внимательно прочитать задание, т.к. крайне неудобно повторно отправлять проект лично каждому исполнителю, который предлагает свои услуги в общих чертах. Рассматриваю ...Закрыт7 лет назад
[b]Приветствую Вас! Задача 1.[/b] Плавное появление кнопки(блока div) на определенной секунде видео, счетчик напрямую зависит от youtube api, т.е. событие происходит только на определенной секунде просмотра видео. [b]Раньше прекрасно работал этот код, но сейчас он не работает: [/b] [code] ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Микроразметка рейтинга Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/ пример содержания микроразметки для яндекса и гугла Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ Вот такую микроразметку нужно применить на сайте под WordPress Компонент для рейтинга WP-PostRatings - ...Закрыт7 лет назад
У нас 2 сайта на Drupal 7. Ищем веб-разработчика на постоянное сотрудничество. Задачи самые разные. Сейчас в первую очередь необходимо разогнать 1 из сайтов, для этого его видимо придется переработать. Нам нужен человек который не просто умеет ...Закрыт7 лет назад
Есть собственный сайт, есть необходимость на одной из страниц сайта выводить определенные матчи на текущий день. Для примера: 1 раз в день в 12:00 по мск запускается парсер и отсеивает матчи(только футбольные) на сайте букмекерской конторы по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который сделает отметку на моменте. На примере сайта seasonvar Для гостей наверное нужно делать на куках, а для пользователей запись в базу данных, и загружать с кеша. Нажимаем по кнопке, идет запись с плеера, и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
GUI готов, то что есть сейчас - скрин 1. Что нужно сделать: изменить некоторые иконки, небольшие изменения в макете, скрыть некоторые кнопки. Как должно быть - скрин 2.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Хочу купить шаблон на themeforest.net, он под Маженто. Требуется специалист, который его натянет, русифицирует и незначительно доработает. Здесь есть 2 варианта: 1. этот шаблон МОЖНО натянуть на 1С-Битрикс, 2. если этот шаблон НЕЛЬЗЯ натянуть на 1С-Битрикс, тогда ...Закрыт7 лет назад