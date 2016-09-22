Ищу программиста для создания партнерской программы

!Самое главное! Если у вас нет опыта в создании партнерских сетей или нет понимания что такое CPA, даже не оставляйте заявку. П.С. со студиями не работаю по религиозным причинам :D

Нужно реализовать скрипт партнерской программы в которой есть 3 типа лидов: установка софта - фикс прайс за установку, установка софта с последующим отслеживанием продажи установленного софта, оплата за клик, долгосрочные начисления

Разделение прав:

-Администратор

-Модератор

-Пользователь

Модули:

1. Статистика

-по месяца, по дням, часам

-странам

-источникам

2. Платежи и выплаты

3. Управление пользователями

4. Синхронизация xml из различных источников.

Пожалуй это самый ключевой пункт ради чего всё затевается

Объясню как он должен работать в итоге.

Я захожу в админку в раздел XML синхронизация. Нажимаю "Добавить новый источник статистики"

Указываю название Xml1

По какому типу работают начисления для данного источника трафика ( исходя из разных типов начислений будут и разные типы статистики отображаемые пользователю)

Например, выбираем Pay per sale whith install - это значит сначала будут установки софта и далее пойдут продажи

Значит в таблице статистики у нас будут такие строки:

Так они называются в нашей базе

Нам нужно синхронизировать их с внешними xml которые будут парситься в нашу админку

в итоге мы указываем урл откуда парсить xml http://site.com/xml.php?sub=&d1=&d2=

в subid у нас автоматически подставляется айди пользователя.

Ниже табличка

=

=

=

=

далее указываем с какой периодичностью обновляется статистика по данному xml и к какой тайм зоне принадлежит чтобы статистику не расколбашевало по тайм зонам

Сохраняем данные

Затем создавая пользователя мы выбираем к какому типу монетизации его привязать - выбираем Pay per sale whith install и выбираем из списка 1 или несколько xml для данного типа монетизации

Это основной момент над которым нужно будет потрудиться реализация схем парсинга через xml.

Работа временная! Никакой постоянной работы! Долой постоянную работу!