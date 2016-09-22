Парсинг линии букмекерской конторы

Есть собственный сайт, есть необходимость на одной из страниц сайта выводить определенные матчи на текущий день.

Для примера:

1 раз в день в 12:00 по мск запускается парсер и отсеивает матчи(только футбольные) на сайте букмекерской конторы по определенному условию, к примеру если коэффициент на ТБ2,5 > 2,10, но в этот момент список этих матчей выводить не нужно.

Далее нужно каждый из этих матчей отследить уже после его начала: к примеру если к 60 минуте матча счет 0:0 и при этом коэффициент на ТБ2,5 > 4 то уже в этом случае выводить этот матч на страницу(к примеру Лига, Матч, Счет, и значение коэффициента ТБ2,5).

При отклике просьба указывать ориентировочную стоимость работы.