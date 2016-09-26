Программирование, частичное наполнение сайта на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже  складывается и лицензия на Битрикс приобретена.

Примерно понятно, что это будет не самый простой сайт, п( по ссылке - прототип)

Судя по всему, дизайн и окончательный вид будет готов недели через 3-4. 

(Не факт). 

Но уже ищу толкового программиста.

Ценю оперативность, доступность для изменения правок в будущем, и ответственность. 

И терпение)). 

К этому сайту будет +  английская версия.

Выбор цены, сроков - за вами. 

7 лет назад
AlekseiShkiper
Алексей 
52 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад