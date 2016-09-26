Программирование, частичное наполнение сайта на битрикс

Дизайна пока еще нет ( человек, кто будет его делать, есть), но прототип уже складывается и лицензия на Битрикс приобретена.

Примерно понятно, что это будет не самый простой сайт, п( по ссылке - прототип)

Судя по всему, дизайн и окончательный вид будет готов недели через 3-4.

(Не факт).

Но уже ищу толкового программиста.

Ценю оперативность, доступность для изменения правок в будущем, и ответственность.

И терпение)).

К этому сайту будет + английская версия.

Выбор цены, сроков - за вами.