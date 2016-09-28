Основная часть правок простая (мелкие моменты по верстке) и несколько небольших функциональных вопросов.
Вывести ценовые колонки в карточку товара (vamshop)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот тут есть инфа как это сделать, но сам что-то не могу разобраться http://forum.vamshop.ru/topic/9138-как-можно-сделать-вывод-цен-для-нескольких-групп-в-каталоге/
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