Мобильное приложения на Cordova и Ionic Framework

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Ищу разработчика мобильных приложений на Ionic Framework 1.  

Серверную часть пишем мы, от вас только фронтенд. 

Подробности кандидатам.  

От вас: Знание AngularJS и знакомство с Ionic.  

В ответе укажите приложения, которые вы разрабатывали на ionic.

7 лет назад
motive-do
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад