Доработка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Сайт 5(убрать)s.by

Список задач:

1) Шторка (http://joxi.ru/v29Nk33fG7dd4A)  - сделать чтобы она тягалась при наведении на этот блок, следом за мышкой. Шторка есть сейчас на главной и на странице SYSTEM

2) Сейчас на сайте есть плагин AmoCRM, чтобы все заявки автоматически отправлялись в AmoCRM. Он работает, но есть ряд правок:

2.1) В момент отправки пропадает надпись с кнопки - http://joxi.ru/Q2K0azzh9n5gGA. Нужно чтобы она была в этот момент. 

2.2) Убрать заголовок формы в сообщении после отправки - http://joxi.ru/GrqyJjjtNoXbvr

2.3) После отправки формы уведомления приходят администратору и клиенту в таким виде - http://joxi.ru/xAe5RggtY3o6nA .

Нужно перевести эти уведомления на русских, этот блок можно убрать вообще - http://joxi.ru/KAgWOggug1p6EA

2.4) Эту форму тоже настроить на AmoCRM - http://joxi.ru/J2b3KggS4jdw5A

3) Добавить кнопки "Поделиться" в блоге - http://joxi.ru/bmov8EEsMaVdQr

4) Добавить подписку на новости в блоге - http://joxi.ru/52aRLggSGLPWGA

5) Сделать плавающие круги на страницах услуг - http://joxi.ru/bmov8EEsMaVQVr (каждый круг становится активным когда пользователь долистывает страницу до каждого блока). При наведении на круг, слева появляется тултип с названием блока.

WordPressДоработка сайта на WordPress
7 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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