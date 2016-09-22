Есть готовая верстка. В проекте используется препроцессор [b]stylus[/b] и сборщик [b]gulp[/b]. http://test.palmarius.org [b]Резюме: [/b]есть ряд мелких задач, не доделанных исполнителем по причине "психологического несогласия с дизайном", или иной причине, которая озвучена не была В связи с этим, для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача состоит из двух этапов:
1) Изменение шаблона WordPress http://houzez01.favethemes.com/ в соответствии с ТЗ (прикреплено) и на диске https://yadi.sk/d/ndCalZv5vWmUH
2) Установлен плагин (https://wordpress.org/plugins/optima-express/), который загружает объекты недвижимости на сайт, с ежедневным обновлением. Плагин генерирует свои собственные страницы, которые формируются на серверы поставщика.
Необходимо:
а) поиск по объектам недвижимости сделать на главной странице http://houzez01.favethemes.com/homepage-with-image-2/, а не на отдельной странице, которую формирует плагин (пример: http://www.optima-express-demo.com/homes-for-sale-search/);
б) чтобы выдача результатов поиска выдавалась вот в таком формате с картой http://houzez01.favethemes.com/half-map/, а не на отдельной странице, которую формирует плагин (пример: http://www.optima-express-demo.com/homes-for-sale-results/?cityId%5B%5D=13&location=&propertyType=SFR%2CCND&status=active&minListPrice=&maxListPrice=&squareFeet=&bedrooms=0&bathCount=0&_openHomesOnlyYn=on&_dateRange=on).
То есть необходимо, чтобы данные по объектам недвижимости выдавались на сайте в дизайне шаблона.
Просьба указать:
1) Сможете ли вы решить эту задачу? Каким образом? Предложите оптимальный способ решения.
2) Цена
3) Срок
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