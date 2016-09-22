Задача состоит из двух этапов:

1) Изменение шаблона WordPress http://houzez01.favethemes.com/ в соответствии с ТЗ (прикреплено) и на диске https://yadi.sk/d/ndCalZv5vWmUH

2) Установлен плагин (https://wordpress.org/plugins/optima-express/), который загружает объекты недвижимости на сайт, с ежедневным обновлением. Плагин генерирует свои собственные страницы, которые формируются на серверы поставщика.

Необходимо:

а) поиск по объектам недвижимости сделать на главной странице http://houzez01.favethemes.com/homepage-with-image-2/, а не на отдельной странице, которую формирует плагин (пример: http://www.optima-express-demo.com/homes-for-sale-search/);

б) чтобы выдача результатов поиска выдавалась вот в таком формате с картой http://houzez01.favethemes.com/half-map/, а не на отдельной странице, которую формирует плагин (пример: http://www.optima-express-demo.com/homes-for-sale-results/?cityId%5B%5D=13&location=&propertyType=SFR%2CCND&status=active&minListPrice=&maxListPrice=&squareFeet=&bedrooms=0&bathCount=0&_openHomesOnlyYn=on&_dateRange=on).

То есть необходимо, чтобы данные по объектам недвижимости выдавались на сайте в дизайне шаблона.

Просьба указать:

1) Сможете ли вы решить эту задачу? Каким образом? Предложите оптимальный способ решения.

2) Цена

3) Срок