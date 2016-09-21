Устранение ошибки в поле HTML на Яндекс карте. 1С V8

После обновления api на Яндекс, при отображении карты в поле HTML на 1С, начали возникать ошибки, при этом сама логика

нормально отрабатывает, постоянно приходится нажимать ОК. При этом если просто открыть HTML из файла HTML в браузере ошибка не возникает.

Фото ошибки :http://prnt.sc/ckp10k

Файл HTML образец в вложении. В браузере открывается, задача открыть его в поле HTML в 1с без ошибок.