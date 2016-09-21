Сделать проектОписание:Хотим получить новый сайт в котором будет предусмотрена возможность массовой загрузки товаров из обновляемого файла. Вот что у нас есть. Ежедневно обновляемый сайт от нескольких наших поставщиков товаров, который размещён на портале тиy . ру Есть возможность скачать из тиy обновляемые данные в виде: yml файл; эксель xls; и файл в формате CSV Так вот вопрос. Мы бы хотели получить новый обновляющийся сайт на другом нашем домене на основе этого улучшенного, но отфильтрованного и распределённого по тематическим группам товарам файла. Новый сайт должен быть с несколько улучшенным функционалом. Например, добавлены расширенные фильтры по цвету, цене, материалу, наличию, тематика, для кого, и т.д. С возможностью оплаты имеющихся в наличии товаров. Не дорогой. Обновление пусть будет или автоматическое или вручную. т.е. мы хотим использовать уже имеющийся ресурс в виде ежедневно обновляемого xls-файла на другом, но уже на своём сайте. С существующего старого сайта (который надо переделать) сделать переадресацию (или со старых страниц поставить ссылки на новые аналогичные стр-цы ), чтобы не потерять имеющиеся ссылки на него от других ресурсов. Вот как-то так. Собственно, вопрос. Цена? Ну и сроки? Понятно объяснил? Спрашивайте, если что не понятно.