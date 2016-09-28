Доработки сайта на WordPress.

http://www.br.org.ua/

Добавить телефон в шапку сайта.

Выделить услуги и программы в меню.

На страницы услуг и программ разместить кнопки с призывом к действию, так называемые Action Button. По клику на кнопку - попап с формой обратной связи.

На Главной странице нужно больше внимания на бесплатную консультацию.

На главной странице опустить раздел с "нашими клиентами" ниже.

Вместо раздела наших клиентов добавить 4 раздела: услуги (http://www.br.org.ua/uslugi/), программы (http://www.br.org.ua/product-category/1c/) торговое оборудование (http://www.br.org.ua/product-category/hardware/), как нас найти (http://www.br.org.ua/product-category/hardware/).

Добавить плагин автоперезвона.

Проверить на всех ли страницах установлен код Гугл Аналитикс. Установлен ли один и тот же код отслеживания. Нет ли страниц где стоит 2 кода. Если стоит 2 или стоит не везде, то нужно поправить и везде поставить один.

Во всех формах обратной связи у нас обязательны для заполнения все реквизиты: имя, телефон, емейл. Нужно сделать чтобы обязателен был один реквизит: телефон или е-мейл.