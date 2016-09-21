Сайт юридической компании

Я себе представляю сайт в виде лендингов на каждую услугу. Список услуг прикрепил.

Под лендингами я имею в виду

http://www.гарант-семья.рф/

http://www.fin-zaschitnik.ru/

Прошу привести примеры реально реализованных проектов сайтов для юрфирм по схожему тех заданию. Либо другая тематика. Но сайт состоит из многих услуг, каждая из которых по сути landing page