Сайт юридической компании

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Я себе представляю сайт в виде лендингов на каждую услугу. Список услуг прикрепил.
Под лендингами я имею в виду
Прошу привести примеры реально реализованных проектов сайтов для юрфирм по схожему тех заданию. Либо другая тематика. Но сайт состоит из многих услуг, каждая из которых по сути landing page
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