Небльшая корректировка WP

Сайт на wordPress. Установлен плагин личного кабинета wp-recall. У данного плагина есть возможность создавать произвольные поля, которые потом выводятся в форме добавления записей. Создано произвольное поле для прикрепления файлов к записи. Проблема в том, что незарегистрированные посетители не могут скачать прикрепленный файл. (

Нужно сделать так, чтобы любой посетитель мог скачать файл.