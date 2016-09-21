Правки по сайту

Здравствуйте, ищем исполнителя для проведения комплекса работ. Требуется восстановить работу сайта после перезда на новый сервер, на новый домен. Для это необходимо: - переписать конфиги (Cassandra, Монго, Редис, Мемкеш, Сфинкс) для работы в Кластере - переиндексировать Сфинкс - восстановить из ...
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7 небольших правок по сайту. Правки в приложении
Сайт сделан на Битриксе
Выполнить нужно сегодня.
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