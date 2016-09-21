Правки по сайту

$25
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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7 небольших правок по сайту. Правки в приложении

Сайт сделан на Битриксе

Выполнить нужно сегодня.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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