Доделать мелочи

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки122 просмотра
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Нужно сделать так чтобы у всплывающих окон функция "закрыть" работала. Всего 2 окна. Домен: дельта-окна.рф

7 лет назад
guest_14744020800608
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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