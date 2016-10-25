Подправить скрипт для Wordpress

Написан скрипт, который перебирает картинки и выводит только у которых подходящее разрешение. Скрипт со своей задачей справляется, но работает долго.

Задача максимально увеличить загрузку страницы с подходящими картинками.

[code]

global $more;

$more = 0;

$fit_images = array(); //пустой массив для отбора ID подходящих изображений

$whole_args = array(

'post_type' => 'attachment',

'posts_per_page' => - 1,

);

$prepare_attachments = get_posts($whole_args); //проходим все картинки, отсеиваем подходящие

if ($prepare_attachments)

{

foreach($prepare_attachments as $prepare_attachment)

{

$meta = wp_get_attachment_metadata($prepare_attachment->ID);

$wsize = $meta[width];

$hsize = $meta[height];

if ($wsize == 1600 and $hsize == 1200) //подставить свои значения

{

array_push($fit_images, $prepare_attachment->ID);

}

}

}

$paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;

$filtered_args = array(

'post_type' => 'attachment',

'posts_per_page' => 21, //показываем все отобранные картинки по 5 единиц на странице

'post_status' => 'inherit',

'orderby' => 'rand',

'paged' => $paged,

'post__in' => $fit_images

);

$fit_attachments = new WP_Query($filtered_args); //используем WP_Query, потому что wp_pagenavi плагин работает только с ним

if ($fit_attachments->have_posts())

{

while ($fit_attachments->have_posts())

{

$fit_attachments->the_post();

$meta = wp_get_attachment_metadata(get_the_id()); //опционально, можно убирать

$wsize = $meta[width]; //опционально, можно убирать

$hsize = $meta[height]; //опционально, можно убирать

$url = get_the_guid(get_the_id());

echo '

';

echo wp_get_attachment_image(get_the_id() , 'f300x170');

echo '

' . get_the_title() . ' Resolution: ' . $wsize . ' x ' . $hsize . ' ';

}

}

?>

[/code]