Доработка проекта интернет магазина на опен карт 2,0

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин.

ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт.  

Начать нужно в ближайшее время.  

Исполнитель нужен ответственный и адекватный. 

Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. 

Просьба, не отписываться исполнителям без портфолио и с нулевым аккаунтом.  

Оплата БС или поэтапная

По итогу работы настроить редиректы, правки по сео аудиту. 

Подробности и ТЗ в скайп                         

7 лет назад
andreykang
Андрей 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-3)
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