Разработка Landing Page

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Есть вот такая посадочная страница - www.neolent.com , нужно разработать  продающий landing page

7 лет назад
slyusareva
Юлия 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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