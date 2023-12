Ускорить Wordpress

Что имеем:

Блог yavmode.ru на cms wordpress с трафиком в 15000-20000 посетителей в сутки.

Набор плагинов: Adminimize, All In One WP Security, bbPress, Block Bad Queries (BBQ), Contact Form 7, Easy WP Page Navigation, EWWW Image Optimizer, Image Watermark WP, Members, Q2W3 Fixed Widget, Really Simple CAPTCHA, Taxonomy Metadata, The Grid, uLogin, User Role Editor, WooSidebars, WP Rocket, Yandex.News Feed by Teplitsa, Yoast SEO, Limit Login Attempts, Yandex Site search pinger. Кэширующий плагин WP Rocket считается одним лучших. Настроен грамотно.

Сайт расположен на сервере fastvps.ru: Debian 7.0, Intel® Xeon 2 Core, 65 GB SSD, 13 GB DDR4. Исп. трафика (входящий / исходящий): 166.92 GB / 5259.04 GB (всего 5425.96 Gb). Дисковое пространство (использовано / всего): 29479 / 50267 MB. Inodes (использовано / всего): 505852 / 3276800.

Проблема:

Сайт очень сильно виснет. В период роста трафика, работать с сайтом становится очень затруднительно. Долго грузятся страницы, вплоть до нескольких минут. Плагин WP Rocket не помогает, другие подобные тем более. Экспериментировали с CloudFlare, результат не улучшился. На сервере установлено сжатие gzip на уровне nginx, и акселератор APC, который кэширует байт-код PHP скриптов. По мнению специалистов хостинга должно было подействовать, но не подействовало.

Задача:

Оптимизировать, настроить, ускорить. Необходимо сделать это один раз и не возвращаться к подобному вопросу как минимум до трафика в 60000-90000 посетителей в сутки.

Комментарий:

Много слышал и читал, что WP сам по себе имеет потолок возможностей. Так же общался с коллегой, который поведал, что иностранцы умело заставляют движок шустрить даже при трафике в 300000 посетителей в сутки. Одно из важных действий, которое рекомендовали сделать, это перенос всех фото на поддомен, чтобы снизить нагрузку на БД, разделить запросы на две базы. Т.е. постараться разделить процессы по разным базам.