Реализация партнерского интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен3 заявки211 просмотров
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Нужно на любом бесплатном движке под интернет магазин (виртуемарт, опенкарт, и т.д.) реализовать следующее:

1. Импорт товаров из хмл файла (www.prshops.ru/export/862373_20-09-2016.xml) по фильтру (категория, название товара), подкачка картинок товаров . Импорт опций товаров из хмл (www.prshops.ru/api/models.xml) - это размер, цвет, модель по товарам.

2. После подтверждения заказа клиента, на странице Спасибо за заказ вставить код отправки заказа через АПИ в нашу систему (документация по АПИ - www.prshops.ru/api/api_doc_2.pdf)

7 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AndrewH
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$400
14 дней
Сильный программист, доволен проектом. Сотрудничаем дальше
Достаточно хорошое ТЗ. Быстрые ответы на вопросы. Оплата в срок. Буду рад поработать дальше.
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