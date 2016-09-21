Сделать форму обратной связи

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В проекте используется jquery.1.8.3, если это важно.

1. Отправка без перезагрузки страницы AJAX

2. Сделать все поля обязательными для заполнения, кроме радио кнопок.

3. В

отображается результат — "Сообщение отправлено", "Ошибка, заполните все поля формы".

4. При "Ошибка, заполните все поля формы" — фокус на незаполненное поле.

5. Очистка формы до начального состояния при успешной отправке сообщения.

6. Стили писать не нужно, все сделано. Внешний вид в аттаче.

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