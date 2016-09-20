Frontend разработчик на удаленную работу

Требуется frontend девелопер на удаленную работу, со знанием популярных фреймворков Angular либо React.

Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта.

ฺBackend часть уже написана это REST API.

Есть дизайн, но верстки нет.

Части проекта:

Пользователи 2-х типов : ученики, учетиля

Каждый может загружать фото, и ипортировать видео с популярных онлайн хостингов.

Учетиля же еще выставляют свой календарь( RFC - 2445 ).

Ученики бронируют занятия и делают оплату.

Есть чат между учениками и учителями.

Так же есть груповые занятия.

Учитель создает групповое занятие и ученики могут туда добавлятся.

Есть и груповой чат.

У учителей есть review и все дела. И еще там пару рейтингов.

Надеюсь главная идея понятна.

Beta версия проекта должны быть готова не позде чем через 2 месяца.

После этого вы перейдете на bug fixing + поддержка серверной части.

Общение по skype, работать будем по Scrum.

В комментариях напишите пожалуйста сроки в которые вы оцениваете разработку front end части, а также месячный оклад