Парсинг контента сайта

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тут есть http://www.extra-mir.ru/celiteli/ каталог, разбитый по рубрикам и городам.

требуется спарсить его в csv.

по фото - взять 1 фото у каждого (основную) и обрезать на автомате снизу 95 пикселей у всех (вырезать лого), остальные фото не брать.

контакты - для каждого своё поле.

предлагайте ваши цены/срок.

7 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт e-mail рассылок

    Нужен скрипт, который будет выбирать юзеров из БД по определенным критериям и отсылать им письма. Вариантов выбора разных групп юзеров ( т.е. разных запросов) много, около 300. И соответственно и вариантов писем такое же ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать тизерную сеть

    Необходимо сделать тизерную сеть, аналог directadvert.ru Сеть должна делиться на 2 тематики сайтов (строгой и развлекательной). Можно предлагать какие то готовые варианты с открытым кодом и с доработкой с Вашей стороны. Но предпочтение относится к тем кто готов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать фильтр на wp

    Фильтры реализованы внутри wordpress-темы. Нужно сделать возможность выбирать несколько строк в выпадающем списке. Как сейчас реализовано: [url=http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png]http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png[/url] Как надо сделать: [url=http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png]http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP-программист удалённо

    $700

    В активно развивающийся онлайн сервис для вебмастеров требуется удалённый PHP-разработчик. Много интересных задач, гибкий график, работа в активно развивающимся стартапе.  Требования к кандидату:  -- Отличное знание PHP;  -- Опыт работы с Yii – большой плюс;  -- HTML, CSS и ...

    PHP
    Веб-программирование61 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер почты с директа, дубль гиса

    Требуется автоматизация сбора контактных данных с компаний которые рекламируются в яндекс директ, по заданным запросам и гео таргетингу. Также необходим сбор e-mail адресов с фирм зарегистрированных в дубль гис, желательно с разделением на разделы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется натянуть html на вордпрессе

    $30

    Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация темы Wordpress

    Премиальная тема на основе woocommerce генерирует огромное количество подобного мусора (см. картинку). Один из скриптов в &lt; боди &gt; занимает более 283 000 символов... Этот JS-код и JS-шаблоны генерирует тема автоматически, вероятно много лишнего и ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад