Сделать тизерную сеть

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Необходимо сделать тизерную сеть, аналог directadvert.ru

Сеть должна делиться на 2 тематики сайтов (строгой и развлекательной).

Можно предлагать какие то готовые варианты с открытым кодом и с доработкой с Вашей стороны.

Но предпочтение относится к тем кто готов написать с нуля + важно ваше понимание относительно оптимизации нагрузки тизерной сети на систему.

Пишите в заявках детальную информацию по бюджету, срокам и какие языки программирования планируете использовать.

7 лет назад
neptunmedia
Денис 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1000
7 дней
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