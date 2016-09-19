Необходимо сделать тизерную сеть, аналог directadvert.ru

Сеть должна делиться на 2 тематики сайтов (строгой и развлекательной).

Можно предлагать какие то готовые варианты с открытым кодом и с доработкой с Вашей стороны.

Но предпочтение относится к тем кто готов написать с нуля + важно ваше понимание относительно оптимизации нагрузки тизерной сети на систему.

Пишите в заявках детальную информацию по бюджету, срокам и какие языки программирования планируете использовать.