Скрипт e-mail рассылок

Нужен скрипт, который будет выбирать юзеров из БД по определенным критериям и отсылать им письма. Вариантов выбора разных групп юзеров ( т.е. разных запросов) много, около 300. И соответственно и вариантов писем такое же к-во. Скрипт должен запускаться по крону каждый день и обрабатывать все варианты запросов отправляя письма тем, кто попал в выборку. БД - mysql, скрипт на Php