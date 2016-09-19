Блокировка websocket расширение AdBlock

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть скрипт, который добавляется на сайт через websocket. Но если есть расширение AdBlock, он сразу же закрывает websocket. Нужно найти решение, как обойти закрытие websocket AdBlock`ом

7 лет назад
odel_code
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на symfony

    $70

    replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта.    1. Переведено не все.   - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи.   2. В админке пропал список страниц.   - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта.   3. В галерее АНГЛ версии ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Артикулы и учет товара в Webasyst Shop Script 7

    Webasyst Shop Script 7. Стоит следующая задача: есть товар (например) - "РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO LI 1705, A1645, M1405, M1425 PN: 38001597" (т.е. данная клавиатура подходит для нескольких моделей ноутбуков) Но для выгрузки в яндекс.маркет такой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание клиентской и серверной части веб-сайта

    Необходимы программисты для написания клиентской и серверной части сайта. Бэк-энд будет работать с использованием rest API, для фронта допустимо использовать любые технологии. Для рассмотрения вашей кандидатуры просьба указывать в комментариях скайп и стак технологий, которыми вы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать синхронизацию через API сайта на Simpla CMS и OneBox CRM

    Хотелось бы автоматизировать работу инет-магазина через API OneBox CRM https://box.webproduction.ua/doc/rest-api-about ,.. то есть все заказы, товары, цены, наличие, валюты, клиенты чтобы в OneBox CRM изменил и они через API изменились на сайте detal-trafic.com.ua,.. Подробнее тех. задание с описанием всех нюансов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части ст

    Требуется выполнить одну из рекомендаций PageSpeed Insights- удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы, но так, чтобы сайт грузился нормально и все плагины работали корректно. Если планируется перенос всех CSS в один файл, то ...

    JavascriptCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать модуль External Link Page для Drupal 6

    Привет! Есть такой модуль - External Link Page https://www.drupal.org/project/ext_link_page - заменяет путь всех внешних ссылок и пускает их через промежуточную страницу. Нужно к функционалу модуля добавить возможность указывать домены исключения, которые не нужно обрабатывать (фактически, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется программист который знает вопдперсс

    $30

    Срочно! Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад