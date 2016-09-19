Блокировка websocket расширение AdBlock

replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта. 1. Переведено не все. - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи. 2. В админке пропал список страниц. - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта. 3. В галерее АНГЛ версии ...
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Есть скрипт, который добавляется на сайт через websocket. Но если есть расширение AdBlock, он сразу же закрывает websocket. Нужно найти решение, как обойти закрытие websocket AdBlock`ом
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