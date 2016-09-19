Блокировка websocket расширение AdBlock

Хотелось бы автоматизировать работу инет-магазина через API OneBox CRM https://box.webproduction.ua/doc/rest-api-about ,.. то есть все заказы, товары, цены, наличие, валюты, клиенты чтобы в OneBox CRM изменил и они через API изменились на сайте detal-trafic.com.ua,.. Подробнее тех. задание с описанием всех нюансов ...