Требуется программист который знает вопдперсс

$30
Веб-программированиеЗакрытнет заявок137 просмотров
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Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе в некоторых категориях, при ее выборе, раскрывается сортировка по основным меткам (предварительно только в меню блинов) 2. В основном описании товара при его выборе можно добавлять дополнительную порцию некоторых ингридиентов 3. Закрепить меню и корзину на всю высоту экрана и сдалать им отдельное прокручивание. Дополнительная сложность в том что макет не до конца сверстан: – не готов футер и корзина; – не до конца реализованы выпадающая сортировка по категории блинов и список топингов. Могу доверстать сам от вас только js реализация эффектов. 

yadi.sk/d/mIqrZWMkvN7nv – нужно данный макет натянуть на движок вордпресс. 

Бюджет 2000р 

Срок-1 день 

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7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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