Авто регистрация почты, скрипт рассылки почты

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Нужно написать скрипт для рассылки писем

1- Бот регистрации аккаунтов на майле

2- Рассылка писем из списка составленных писем

3- Все делаем через прокси.

4- Лог

7 лет назад
deril1
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад