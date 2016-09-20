Лунный калькулятор на php.

Веб-программированиеЗавершен7 заявок215 просмотров
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Необходимо создать лунный калькулятор на php, в котором:

В текстовых полях задаются следующие данные:

1. Геокоординаты (долгота, широта в градусах с долями - как на гугл-картах)

2. Дата в виде 2016-09-19

3. Часовой пояс в виде UTC +3:00 (для того, чтобы время указывалось для нужной местности)

Необходимо вычислить по этим данным следующую информацию:

Закат Луны (время)

Восход Луны (время)

Дата и время ближайшего новолуния

Дата и время ближайшего полнолуния

Фаза Луны (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B)

Номер лунного дня в лунном цикле.

Желательно также:

Расположение Луны: азимут, высота.

Освещенность поверхности Луны в процентах.

Расстояние до Луны в км.

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что формул для вычисления этих данных у меня нет. По сути проект и заключается в том, чтобы эти формулы где-то найти.

PHP
7 лет назад
zabstudio
Алексей 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexBaluc
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$40
5 дней
Задача была у меня не стандартная, т.к. помимо вычислительной части надо было ещё найти формулы. Алекс взялся за работу и в течение нескольких часов на зарубежных сайтах нашёл требуемые формулы и выполнил задачу. Также он очень быстро внёс все необходимые правки. Рекомендую с ним работать!!!
Выполненная работа была очень оперативно принята и оплачена, рекомендую Алексея к сотрудничеству.