Постановка новостного портала на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Портал LoveMyJob.ru почти полностью готов. Осталось дело за малым: веб-программинг и постановка сайта на WordPress. 

ТЗ и исходники в наличии.

Ждем предложений!

WordPress
7 лет назад
LoveMyJob
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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