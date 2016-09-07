Портал LoveMyJob.ru почти полностью готов. Осталось дело за малым: веб-программинг и постановка сайта на WordPress. ТЗ и исходники в наличии. Ждем предложений!
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
9 лет назад
И мы верим, что каждый может любить то, что он делает.
Портал LoveMyJob.ru почти полностью готов. Осталось дело за малым: веб-программинг и постановка сайта на WordPress. ТЗ и исходники в наличии. Ждем предложений!
Необходимо сверстать новостной портал: страницы готовы в формате .psd. Ниже можно посмотреть главную и пару других страниц. Ждем цены и сроки. Верстка НЕ адаптивная.
Love My Job: страница каждого профессионала Мы верим, что каждый может заниматься тем, что любит. И мы верим, что каждый может любить то, что он делает. ...