LoveMyJob

Сергей LoveMyJob

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
LoveMyJob.ru - Домашняя страница каждого профессионала!

Мы верим, что каждый может заниматься тем, что любит.

И мы верим, что каждый может любить то, что он делает.

  • Мы поднимаем настроение в течение рабочего дня.

  • Мы публикуем интересные статьи о проф. области.

  • Мы помогаем справиться с ошибками и стать лучшей версией себя.

  • Мы упрощаем и насыщаем рабочий процесс новыми инструментами.

  • Мы создаем портал, где могут раскрыть себя хорошие авторы, отличные тренеры и высокие профессионалы!
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$215
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Отзывы фрилансеров

glorydesign
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Дизайн новостного портала
Очень довольна работой с Сергеем!:) И благодарна ему за душевный отзыв. Думаю, еще будем сотрудничать.
Отличный дизайнер! Смогла вовремя выполнить наш проект, учесть все поступающие в ходе работы правки и удивить высоким качеством продукта! Однозначно рекомендуем Екатерину к сотрудничеству.
Ответный отзыв
action_move
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Верстка новостного ресурса
Сергей отличный заказчик, четко поставил задачу, приятный в общении, обратная связь супер быстро отвечал на возникающие вопросы, понравилось работать с Сергеем мы быстро нашли общий язык, мои рекомендации как хорошего заказчика и буду рад повторному сотрудничеству.
Отлично поработали над проектом - мы остались очень довольны сотрудничеством. Все в срок, вопросы четко по делу, грамотный подход к решению возникающих по ходу работы задач. Пять баллов!
Ответный отзыв