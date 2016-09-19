Есть вот такая страничка http://velosipedinfo.ru/roswheel/ Есть аккаунт в google tag manager под эту страницу Надо настроить события на клики по всем ссылкам Заказать (позже надо будет еще настроить события на отправку форм, т.е когда форма отправлена и появляется страница ...