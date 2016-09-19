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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок424 просмотра
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Уважаемые исполнители, необходимо перепрограммировать действующий сайт на CMS - ДЖУМЛА. Прошу указывать сумму желаемой оплаты за данную услугу. 

7 лет назад
Snowrooms
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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