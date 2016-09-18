Скрипт калькулятора

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Приветствую. 

Нужно написать скрипт калькулятора ОСАГО (автострахование) 

Пишите сроки и цену. 

(что такое ОСАГО или как рассчитывается ОСАГО смотрите в интернете) 

7 лет назад
BratovZhora
44 годаСША
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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