Имеется homepage без движка (1 страница на голом HTML). Домашняя страница в чистом виде. Требуется на ней выводить посты 1 автора (доступы к аккаунтам имеются) из - Facebook (публикации) - Instagram (публикации) - Habrahabr + Geektimes (публикации) Желательно: - Facebook (публикации в ...
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Приветствую.
Нужно написать скрипт калькулятора ОСАГО (автострахование)
Пишите сроки и цену.
(что такое ОСАГО или как рассчитывается ОСАГО смотрите в интернете)
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