Необходим разработчик на Wordpress + Python

Нужно сделать с нуля или настроит уже существующую админку комбайна нужен опытный кодер на php, JS, JAVA silenium и + системные навыки администратирование сервера суть: с админки отправляется шаблонные письма через mail() гейты все остальные инфу дам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, коллеги!
На данный момент необходимо сделать несколько вещей:
1. Разработать личный кабинет на сайте с такими возможностями:
- Профиль пользователя, балланс и его пополнение(интеграция с Walletone + 2checkout)
- Фтп-клиент, что бы он мог загружать данные на сервер и забирать их оттуда же. Или получать фтп - аккаунт
- История заказов
- История по денежным затратам
- Показывать статус задач
- Возможность постановки своих задач
- Баланс потраченными на заказ
http://docs.thinkboxsoftware.com/products/deadline/8.0/1_User%20Manual/manual/rest-overview.html
Скрипт должен будет:
Буду рад сотрудничеству.
Спасибо
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