Необходим разработчик на Wordpress + Python

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Приветствую, коллеги!

На данный момент необходимо сделать несколько вещей:

1. Разработать личный кабинет на сайте с такими возможностями:

    • Профиль пользователя, балланс и его пополнение(интеграция с Walletone + 2checkout)
    • Фтп-клиент, что бы он мог загружать данные на сервер и забирать их оттуда же. Или получать фтп - аккаунт
    • История заказов
    • История по денежным затратам
    2. Интеграция с настольным приложением, написанным на PythonAPI полностью описано и все уже подготовлено, необходимо только правильно подключиться и вывести необходимые задачи в личный кабинет

    http://docs.thinkboxsoftware.com/products/deadline/8.0/1_User%20Manual/manual/rest-overview.html

    Скрипт должен будет:

    • Показывать статус задач
    • Возможность постановки своих задач
    • Баланс потраченными на заказ
Уже есть примеры реализации, покажу.

Буду рад сотрудничеству.

Спасибо

    PythonWordPress
    7 лет назад
    ItLan
    Роман 
    33 годаУкраина
    13 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
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