Невозможно удалить категории товаров на Vamshop

При попытке удаления категорий товаров Интернет-магазин http://www.murzilkaru.ru/ выдает ошибку, связанную с базой данных. Ранее такое происходило при попытке сделать заказ, программист что-то исправлял, написав, что это связано со старой версией движка и какими-то таблицами в базе данных.

К сожалению, на данный момент обновить движок невозможно из-за нехватки средств. Прошу исправить ошибку, которая не позволяет удалять категории. Напишите в предложениях, сколько это будет стоить. Приветствуются программисты с опытом работы в Vamshop.