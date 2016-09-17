Разработка кастомного слайдера-карусели

Добрый день!

1.0.3 Описание карусели/слайдера 1. Скриншот слайдера - http://prntscr.com/chu65v- При клике на соседние скриншоты слева и справа, скриншот подставляется в телефон по центру (должна быть красивая анимация переходов скринов в телефон, типо карусели)

- Под скриншотами находятся точки http://prntscr.com/chu6tb при нажатии на них тоже должна срабатывать карусель и скриншот подставляется в телефон.

- Точки и карусель взаимосвязаны и при перелистывании карюсели, точка тоже должна перемещаться.

- Карюсель должна также работать на тачскринах iOS и Android (iPhone, iPad и популярные модели Android) при перелистывании пальцем и при клике пильцем на точки и скриншотыВот пример анимации карусели:http://preview.codecanyon.net/item/boutique-carousel/full_screen_preview/113093Только там при наведении на соседний слайд не показывается палец (который говорит, что объект кликабельны), в нашем случае он должен появляться.

Пример: http://preview.codecanyon.net/item/boutique-carousel/full_screen_preview/113093