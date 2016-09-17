Доработка плагина WordPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Добрый день.

Есть плагин - WP Theme Demo Bar, проблема в том, что при выборе темы, он подгружает ее, но не подгружает ее демо контент, а подгружает контент выбранной в админке темы, нужно это исправить, если успешно то дальнейшие заказы гарантированы!

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WordPress
7 лет назад
eskrano
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад