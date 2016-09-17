Доработка плагина WordPress

Добрый день.

Есть плагин - WP Theme Demo Bar, проблема в том, что при выборе темы, он подгружает ее, но не подгружает ее демо контент, а подгружает контент выбранной в админке темы, нужно это исправить, если успешно то дальнейшие заказы гарантированы!

Связь через биржу.